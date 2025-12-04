El último tramo del año llegó con una modificación clave para quienes dependen del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un ajuste en su cronograma que generará dos depósitos en diciembre, una situación que suele despertar dudas pero que está prevista dentro de las reglas federales vigentes.

Lejos de tratarse de un beneficio extraordinario, este movimiento responde a una disposición histórica que regula los pagos cuando un feriado cae en la fecha habitual de depósito. Este diciembre, ese escenario volvió a repetirse.

Por qué habrá dos depósitos de SSI en diciembre

El calendario oficial establece que el SSI se paga el primer día de cada mes, salvo cuando esa fecha coincide con un sábado, domingo o feriado nacional. En esos casos, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

En 2024, el 1 de enero de 2025, que corresponde al pago del mes siguiente, es feriado por Año Nuevo. Por ese motivo, la SSA dispuso que el depósito de enero se adelante al 31 de diciembre, generando un doble ingreso en el último mes del año.

Primer pago: 1 de diciembre de 2024

Pago adelantado de enero: 31 de diciembre de 2024

La agencia remarca que este adelanto no significa dinero adicional, sino un reacomodamiento para garantizar que los beneficiarios reciban sus fondos sin demoras.

A quiénes alcanza este pago doble

El doble depósito impacta exclusivamente en quienes cobran el SSI, un programa federal destinado a personas de bajos ingresos, adultos mayores y ciudadanos con discapacidad. Según cifras actualizadas, más de 7,3 millones de personas reciben esta asistencia cada mes.

Otros beneficios administrados por la SSA, como jubilación, pensiones o pagos por sobrevivencia, mantienen un calendario distinto y no presentan adelantos este diciembre.

Cómo afecta al cronograma de pagos

Recibir dos pagos tan cerca puede generar confusión en la administración de los gastos. La SSA advierte que, tras el depósito del 31 de diciembre, el siguiente pago de SSI se acreditará recién en febrero de 2025, convirtiéndose en el período más largo sin ingresos para los beneficiarios.

Por eso recomienda:

Revisar el calendario oficial actualizado.

Organizar los gastos del hogar contemplando el mes adicional sin depósito.

Mantener los datos bancarios actualizados en My Social Security .

Priorizar el uso de depósito directo o tarjeta Direct Express para evitar demoras o extravíos.

Qué hacer si el pago no aparece en la cuenta

Si el depósito no se acredita en la fecha establecida, la SSA sugiere:

Ingresar a My Social Security para verificar el estado del pago. Revisar la información bancaria cargada. En caso de persistir el inconveniente, llamar al 1-800-772-1213 o acudir a una oficina local.

Para quienes aún reciben cheque físico, se recomienda monitorear la correspondencia y reportar cualquier irregularidad.