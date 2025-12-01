Después de más de una década de idas y vueltas, el proyecto del Tren de Alta Velocidad de California vuelve a ponerse en marcha con uno de los anuncios más grandes desde su creación.

La Autoridad de Ferrocarriles del estado confirmó la apertura de una licitación por USD 3.500 millones, un movimiento que marca el inicio de la fase que más se esperaba: la instalación de vías, sistemas eléctricos y comunicaciones que transformarán las obras actuales en un corredor ferroviario operativo.

El anuncio llega tras meses de tensiones políticas y revisiones federales, pero las autoridades estatales aseguran que esta nueva etapa coloca al proyecto en el sendero definitivo hacia su puesta en funcionamiento.

El histórico contrato que busca destrabar el proyecto ferriovario

La nueva Solicitud de Propuestas (RFP) aprobada por la Junta Directiva convoca a empresas nacionales e internacionales para ejecutar la primera infraestructura técnica del trazado.

Este contrato, considerado uno de los mayores del sector ferroviario en Estados Unidos, abarca:

118 millas en obras desde el Valle Central

Extensiones hacia Merced y Bakersfield

Instalación de vías, catenarias, control ferroviario y sistemas de comunicación

Pruebas y certificaciones de seguridad para iniciar operaciones

La Autoridad confirmó además que, el 19 de diciembre, se realizará un evento informativo en Sacramento, seguido de un periodo de presentación de propuestas que culminará el 2 de marzo de 2026.

Cómo avanza la construcción del tren

A pesar de los retrasos que han marcado la historia del proyecto, los avances actuales muestran un panorama más estable:

Hay 275 kilómetros en diseño y construcción activa en el Valle Central

463 millas del trazado total ya superaron el proceso ambiental

La meta final sigue siendo unir San Francisco y Los Ángeles mediante un sistema de alta velocidad de 494 millas

La Autoridad destaca que el impacto laboral ha sido significativo: más de 16.100 empleos generados y cerca de 1.700 trabajadores en obra cada día, una cifra que continuará creciendo con el nuevo contrato.

Un plan que arrasta años de choques políticos y retrasos millonarios

El avance del tren no ha estado exento de conflictos. Un informe de la Federal Railroad Administration (FRA) publicado en 2025 cuestionó:

Retrasos prolongados

Un presupuesto que llegó a superar los USD 100.000 millones , muy por encima de la estimación inicial

Falta de avances fuera del Valle Central

Proyecciones de pasajeros consideradas “excesivamente optimistas”

Como respuesta, la administración del expresidente Donald Trump retiró USD 4.000 millones en subsidios, lo que desató una batalla legal con el gobierno estatal. El gobernador Gavin Newsom y la Autoridad del Tren de Alta Velocidad llevaron el conflicto a los tribunales, defendiendo el derecho de California a sostener su proyecto emblema.

Los fondos estatales que reactivan el plan

Aunque la disputa judicial continúa, la legislatura de California dio un giro clave: aprobó financiamiento plurianual para garantizar la continuidad de las obras.

El plan incluye USD 1.500 millones anuales hasta 2045, una decisión que —según la Autoridad— permitirá cubrir completamente la construcción del tramo Merced-Bakersfield y asegurar la estabilidad financiera necesaria para avanzar.

Con el nuevo contrato de USD 3.500 millones, el proyecto logra su mayor impulso en más de una década. Las autoridades aseguran que esta etapa marca el comienzo real de la transformación del Valle Central en el corazón del futuro sistema ferroviario del estado.