El salario mínimo en Florida permanecerá sin modificaciones durante los primeros nueve meses de 2026. A pesar de que numerosos trabajadores anticipaban una actualización automática en enero, la legislación estatal establece un cronograma diferente: los aumentos se implementan una vez al año, cada 30 de septiembre, conforme a lo estipulado por la Enmienda Constitucional 2 de 2020. Este esquema de aumentos progresivos fue aprobado por los votantes en 2020 con una mayoría del 60%, porcentaje exigido para modificar la Constitución del estado. La medida formó parte del ciclo político del entonces gobernador Ron DeSantis, aunque su aplicación quedó garantizada más allá de la administración de turno. La Constitución de Florida fija que el incremento anual siempre se concreta en septiembre. Por eso, desde enero de 2026 el salario mínimo se mantendrá en USD 14, el mismo monto vigente desde el 30 de septiembre de 2025. La Enmienda 2 estableció un cronograma preciso: Desde noviembre de 2025, los empleados que reciben propinas cuentan con un salario mínimo de USD 10,98 por hora, conforme a la información proporcionada por la Florida Restaurant and Lodging Association. Este monto se ajusta anualmente en el mes de septiembre.