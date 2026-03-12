La Administración del Seguro Social (SSA) exige a todos los nuevos solicitantes de beneficios por jubilación el cumplimiento de dos requisitos básicos para poder acceder a la prestación: haber acumulado la cantidad de créditos necesarios y tener la edad mínima requerida para que la solicitud pueda procesarse. Estas condiciones son esenciales para todos los adultos mayores que planeen reclamar el inicio de los pagos en los próximos meses, pues cuando no se cumplan, la agencia rechazará la petición hasta que se reúnan todas las condiciones. Al momento de reclamar, es importante que el solicitante haya alcanzado al menos los 62 años de edad, siendo este el límite mínimo permitido para realizar el trámite. Sin embargo, quienes realicen la gestión en este momento recibirán un pago reducido aproximadamente en un 0.5% por cada mes en el que no aguardaron a cumplir la conocida como “edad plena de jubilación” para reclamar. A su vez, se exige un mínimo de 40 créditos acumulados en el historial de trabajo, lo que equivale a un mínimo de al menos 10 años trabajados. SSA otorga a los trabajadores un máximo de cuatro créditos al año cuando alcanzan una cantidad de ganancias determinada, que se ajusta anualmente en función del incremento que tengan los salarios medios. EN 2026, la cantidad requerida es de 1,890 dólares, por lo que se necesitará ganar al menos 7,560 dólares al año para obtener los 4 créditos. En caso de que existan períodos de inactividad, estos “puntos” de SSA permanecen en el historial y continúan acumulándose cuando se vuelve a trabajar.