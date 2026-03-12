Trump compartió una imagen en su red social, Truth Social, con el título “Grandes presidentes estadounidenses”, en la que aparece una imagen del expresidente Franklin Roosevelt (1933-1945), bajo la frase “Hipotecas a 30 años” y una suya en la que pone “Hipotecas a 50 años”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso permitir hipotecas a cincuenta años para abaratar los pagos mensuales de los compradores e incentivar el mercado inmobiliario en Estados Unidos ante el problema de acceso a la vivienda que vive el país por sus elevados costes. El director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), Bill Pulte, confirmó este domingo que la Administración estadounidense trabaja en esta propuesta en un mensaje en X. “Estamos totalmente enfocados en garantizar el sueño americano para los jóvenes y eso solo puede suceder a nivel económico mediante la compra de una vivienda. Una hipoteca a 50 años es simplemente un arma potencial dentro de un amplio arsenal de soluciones que estamos desarrollando en este momento", avanzó Pulte. El presidente de EE.UU. hizo referencia al expresidente Roosevelt, quien mediante el paquete de medidas intervencionistas implementado para mitigar los efectos de la Gran Depresión de 1929, logró transformar parte del sistema hipotecario. En el contexto de este paquete, en 1934 se estableció la Administración Federal de Vivienda (FHA), la cual promovió las hipotecas a 30 años. La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene expresó su desacuerdo con la propuesta, enfatizando que presenta más efectos negativos que positivos. “Al final, beneficiará a los bancos, a los prestamistas hipotecarios y a los constructores de viviendas, mientras que la gente pagará mucho más en intereses a lo largo del tiempo y morirá antes de terminar de pagar su casa. ¡En deuda para siempre, en deuda de por vida!“, escribió en un mensaje en X. La propuesta de la actual Administración ha suscitado críticas en redes sociales, incluso por parte de algunos miembros del Partido Republicano que consideran que esta opción no es la adecuada para atajar el problema de la vivienda. Varios medios especializados señalaron que, aunque los compradores podrían experimentar una disminución en sus cuotas mensuales de hipoteca, el monto total a pagar podría incrementarse significativamente debido a los intereses. Además, alargar el tiempo de endeudamiento podría reducir la capacidad de ahorro de los ciudadanos a lo largo de su vida y también podría aumentar el precio de la vivienda en términos generales. Las medidas en esta dirección suelen implementarse en tiempos de recesión económica. Fuente: EFE.