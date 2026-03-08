La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene reglas estrictas para quienes reciben beneficios federales y deciden vivir fuera de Estados Unidos. De acuerdo con información oficial del organismo, en determinadas circunstancias los pagos del Seguro Social pueden suspenderse o interrumpirse si el beneficiario permanece demasiado tiempo fuera del país. Las normas forman parte del sistema de pagos internacionales del Seguro Social y afectan especialmente a ciertos beneficiarios que residen en el extranjero durante períodos prolongados. Según explica la propia Administración del Seguro Social (SSA) en su portal oficial, las personas que reciben beneficios de jubilación, sobrevivientes o discapacidad pueden ver afectado su pago si abandonan Estados Unidos durante largos períodos. La regla más importante establece que: La SSA aclara que el conteo de ausencia comienza una vez que la persona ha estado 30 días seguidos fuera del territorio estadounidense. Si el beneficiario regresa antes de ese plazo, el conteo se reinicia. No todos los programas federales permiten pagos internacionales. Uno de los más restrictivos es el Supplemental Security Income (SSI), un beneficio destinado a personas con discapacidad o bajos ingresos. La normativa establece que este programa no puede pagarse a personas que permanezcan fuera de Estados Unidos durante 30 días consecutivos o más, ya que el beneficio exige residencia dentro del país. En estos casos, el pago se suspende automáticamente hasta que el beneficiario regrese al país y cumpla nuevamente los requisitos de residencia. La SSA también explica que existen excepciones y condiciones especiales que pueden permitir a algunos beneficiarios seguir cobrando mientras viven fuera del país. Entre los factores que influyen están: Por este motivo, la agencia recomienda utilizar su herramienta oficial de pagos en el extranjero para verificar cada caso antes de mudarse fuera de Estados Unidos. Las autoridades también recuerdan que cualquier persona que salga del país por un período prolongado debe informarlo al Seguro Social, ya que no reportar cambios de residencia puede provocar suspensión de pagos o revisiones del beneficio.