La administración sostiene que no todos los nacidos en Estados Unidos deben recibir ciudadanía, especialmente hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales. La Corte fijó audiencia para el 1 de abril y su decisión podría impactar a miles de familias hispanas. La Corte Suprema podría prohibir el pasaporte americano a todos los hijos de inmigrantes, aunque hayan nacido en el país, si decide limitar la ciudadanía por nacimiento. El caso, impulsado por el presidente Donald Trump, reabre el debate sobre quién tiene derecho automático a ser ciudadano bajo la Enmienda 14 de la Constitución. En United States v. Wong Kim Ark (1898), la Corte Suprema de Justicia confirmó la ciudadanía de un hombre nacido en California de padres chinos. Si ahora cambia ese criterio, podrían verse afectados: La Enmienda 14, adoptada en 1868, establece que toda persona nacida en el país y sujeta a su jurisdicción es ciudadana. Durante más de un siglo, esa norma se aplicó a casi todos, salvo hijos de diplomáticos extranjeros. Tribunales inferiores bloquearon la medida, sin embargo, el Gobierno presentó una apelación ante la Corte Suprema. Sostiene que la interpretación vigente concede ciudadanía a individuos que no cumplen con los requisitos establecidos. Si el fallo respalda esa postura, el alcance será clave. Podrían surgir: Hasta que se emita una sentencia, la ciudadanía por nacimiento permanece en vigor. La resolución final determinará si se puede restringir el pasaporte estadounidense, incluso para aquellos que nacieron en el país.