La Social Security Administration (SSA) confirmó que millones de jubilados y pensionados recibirán su pago del Seguro Social esta semana, antes del viernes 13 de marzo. El calendario oficial de beneficios indica que algunos beneficiarios cobrarán el miércoles 11, dependiendo de su fecha de nacimiento y del tipo de prestación que reciben. Según el calendario anual publicado por la agencia, los pagos del sistema previsional se distribuyen en diferentes semanas del mes. Este modelo permite ordenar los depósitos directos y cheques enviados a los beneficiarios en Estados Unidos. Los jubilados y pensionados cuya fecha de nacimiento se ubica entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su pago del Seguro Social el segundo miércoles del mes, que en marzo cae el miércoles 11. Esto significa que esos beneficiarios cobrarán antes del viernes 13. El esquema de pagos del Seguro Social se organiza de la siguiente manera: Este sistema es el que utiliza la SSA para la mayoría de los jubilados y beneficiarios del programa. El calendario oficial del Seguro Social establece que los pagos se distribuyen durante tres miércoles de cada mes, según la fecha de nacimiento del beneficiario. Esta modalidad se aplica a quienes comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997. Algunos beneficiarios siguen un cronograma diferente: La SSA también recomienda esperar tres días adicionales de correo antes de contactar a la agencia si el pago no llega en la fecha prevista.