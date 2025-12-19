El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) estableció un sistema de puntos en Estados Unidos para realizar un seguimiento de las infracciones de tránsito de los ciudadanos. Las personas que alcancen esta cantidad se enfrentarán a la suspensión de su licencia de conducir y, en algunos casos, puede ser permanente.

El objetivo del sistema es identificar a quienes presentan conductas reiteradas de riesgo al volante. Aquellos que superen los límites establecidos pasan a integrar un listado administrativo que habilita la eliminación temporal de la licencia, sin necesidad de una evaluación judicial previa.

Confirmado: suspenden y eliminan las licencias de conducir de estas personas

El Departamento de Vehículos Motorizados de Florida administra un sistema de puntos que se aplica a cada conductor según las infracciones cometidas. Cada falta de tránsito confirmada suma una determinada cantidad de puntos al historial, que se mantienen registrados durante varios años.

El organismo evalúa la conducta del conductor en lapsos de tiempo específicos. Cuando la cantidad de puntos acumulados supera los límites establecidos, el sistema activa de forma automática la suspensión de la licencia, sin necesidad de una instancia judicial previa.

Florida suspende la licencia de conducir de los conductores que tienen múltiples puntos de infracción. Fuente: Archivo.

Las personas en esta lista pierden sus licencias

Los conductores que acumulen 12 puntos en un período de 12 meses pierden la licencia por 30 días. Aquellos que lleguen a 18 puntos en 18 meses quedan inhabilitados por tres meses, mientras que quienes alcancen 24 puntos en 36 meses enfrentan una suspensión de un año.

Las infracciones que suman puntos incluyen exceso de velocidad, conducción imprudente, uso del teléfono celular al manejar y siniestros viales con responsabilidad del conductor. Las faltas más graves agregan más puntos y aceleran la sanción.

¿Cómo mantener un historial limpio de créditos de infracciones?

Las autoridades señalan que mantener un historial limpio es la principal forma de evitar la suspensión. En situaciones puntuales, los conductores pueden acceder a cursos de mejora del manejo que permiten evitar que una infracción específica sume puntos.

No obstante, una vez superados los límites establecidos, la inclusión en el registro de conductores sancionados es automática y la licencia queda eliminada por el plazo correspondiente. El sistema busca reducir la reincidencia y reforzar la seguridad vial en todo el estado.