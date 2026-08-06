La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de pagos 2026, donde se especifican las fechas exactas en la que cada beneficiario debería cobrar su prestación.

El momento del mes en el que se realizan los pagos está estrechamente relacionado con el momento de nacimiento de cada titular y el tipo de beneficio que esté cobrando. Sin embargo, la agencia especifica que, ante ciertas situaciones calendáricas fortuitas, el día de depósito podrá ser modificado.

SSA cambia la fecha de pago de uno de los principales beneficios del Seguro Social: cuál es el nuevo día

Si bien el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) se entrega todos los meses el día primero, cuando la fecha de pago coincide con un fin de semana o un feriado , la prestación se otorga el último día hábil del mes anterior.

Tal como ocurrió en julio y anteriormente en enero y febrero, en octubre de este año los titulares de SSI cobrarán su depósito de noviembre de forma adelantada, el viernes 30 de octubre.

Esto ocurrirá porque el 1 de noviembre es domingo y los depósitos sólo se realizan durante los días hábiles.

Lo mismo volverá a suceder en diciembre, pues el depósito de enero se entregará el 31 dado que el 1ro es feriado federal.

Los beneficios de SSI pueden entregarse antes por feriados o fines de semana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Información importante que deben revisar todos los beneficiarios de SSA para evitar retrasos

El consejo es que todos los beneficiarios verifiquen periódicamente que sus datos bancarios estén actualizados dentro del sistema de la Administración del Seguro Social, especialmente quienes anteriormente recibían cheques por correo y debieron migrar a pagos electrónicos.

Un error en la cuenta registrada o información desactualizada puede generar demoras innecesarias y afectar la llegada del beneficio mensual.

¿Qué debo hacer si no recibo mi pago en la fecha previamente pautada?

La indicación de las autoridades en este caso es esperar al menos 3 días adicionales antes de realizar cualquier reclamo, dado que la prestación podría depositarse durante este período.

Si pasaron estas fechas y aún no se reciben novedades, la instrucción es comunicarse con las autoridades.