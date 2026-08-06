La limpieza de la heladera es una de las tareas del hogar más tediosas, dado que en el interior los alimentos pueden dejar restos, líquidos y humedad. Con el paso del tiempo, esto genera malos olores, por lo que cada vez son más quienes buscan alternativas caseras para mantenerla en perfectas condiciones.

En ese marco, un truco casero para combatir este problema es colocar papel aluminio sobre los estantes de la heladera para crear una capa protectora que permita disminuir la suciedad directa y facilitar la limpieza.

Estos son los beneficios de usar papel aluminio sobre los estantes de la heladera

Utilizar este material permite crear una protección entre los alimentos y la superficie. De esta forma, cuando un envase pierda líquido o se derrame algún alimento, la mancha queda sobre la lámina y no sobre el estante.

Beneficios de este truco uno por uno

Evita que restos de comida se adhieran a los estantes , facilitando la limpieza

Reduce la acumulación de manchas y residuos en zonas difíciles, como esquinas

Permite quitar la suciedad en tiempo récord, pues sólo hay que cambiar la lámina cuando este manchada

El papel aluminio permite crear una barrera entre los alimentos y el estante. Fuente: IA

Por qué el papel aluminio puede ayudar a controlar los malos olores

Cualquier derrame de líquido o restos de alimentos que permanezcan sobre los estantes pueden generar olores desagradables si no son limpiados de manera instantánea.

El papel aluminio crea una capa adicional y evita que los desechos se acumulen en zonas de la heladera difíciles de alcanzar para limpiar, siendo una opción práctica y sencilla para controlar los malos olores.

Cuando se observe suciedad, tan sólo bastará con reponer la lámina.

Cómo se aplica este truco con papel aluminio

El consejo es iniciar con una limpieza profunda de la heladera para garantizar que todas las superficies se encuentren aptas para colocar el papel.

Luego tan sólo bastará con cortar láminas del tamaño de cada estante y colocarlas dejando libres todas las zonas de ventilación de la heladera.