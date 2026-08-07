Para ingresar a Estados Unidos como extranjero se deben cumplir con determinados requisitos, como por ejemplo que el pasaporte cumpla con el tiempo de vigencia que solicita el Departamento de Estado y contar con una visa o documento que habilite la entrada, como la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA).

Sin embargo, las autoridades migratorias establecen otras condiciones de ingreso que se deben cumplir, como presentar determinados comprobantes relacionados a la estadía o viaje de vuelta.

Estados Unidos prohíbe el ingreso al país a todos los extranjeros que no cumplan estos requisitos: ¿Cuáles son?

Todos los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos deben cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con un pasaporte que tenga seis meses de vigencia.

Contar con una visa estadounidense o Autorización ESTA.

Boleto de regreso u continuación de viaje que compruebe la salida planificada del país dentro del tiempo establecido.

Comprobantes de alojamiento como la dirección o reservas.

Demostración de solvencia económica para cubrir la totalidad de la estadía.

¿En qué casos no debo presentar este comprobante?

No se debe presentar un boleto de regreso u continuación de viaje si es residente permanente, ciudadano u cuenta con una visa de inmigrante de larga duración, ya que la persona está establecida dentro del país.

Para ingresar a Estados Unidos como extranjero se deben cumplir con determinados requisitos. El Cronista

¿Qué visa debo solicitar para ingresar a Estados Unidos?

Para ingresar a Estados Unidos como extranjero por motivo de turismo o negocios se debe solicitar la visa B1/B2 a través de la página oficial del Departamento de Estado.

Se tendrá que:

Completar en línea el Formulario DS-160. Guardar e imprimir la hoja de confirmación del DS-160. Crear una cuenta en el sistema oficial de citas para visas. Pagar la tarifa de solicitud correspondientes. Programar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS). Acudir con el pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el comprobante de pago y la documentación de respaldo solicitada, que pueda acreditar el propósito del viaje.

Esperar la resolución de la solicitud y recibir el pasaporte con la visa estampada.