La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 7 de agosto en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.04% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la libra esterlina subió 31.03% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 34.85%, reflejando un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina fue del 3.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 6.02%.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en los últimos dos días, la Libra ha experimentado un aumento en su valor.

Esta mejora en la cotización puede deberse a factores económicos favorables, como un crecimiento en las exportaciones o un aumento en la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante seguir monitorizando la situación para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

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