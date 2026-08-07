Conoce las reglas para poder ingresar a estos países y los documentos que se deben presentar de manera obligatoria.

El pasaporte posee una validez internacional y es un documento necesario para viajar al exterior aceptado en la mayor parte de los países alrededor del mundo. Debe mantenerse siempre dentro de su periodo de vigente y algunos destinos pueden exigir que cumpla con determinadas condiciones.

Países como México, Estados Unidos y República Dominicana exigen que se cumpla con un determinado periodo restantes de vigencia para permitir la entrada, además de otros requisitos como contar con una visa.

México, Estado Unidos y República Dominicana prohíben el ingreso a todos los ciudadanos que posterguen este trámite

Estados Unidos y República Dominicana comparten el mismo criterio sobre la vigencia que debe tener un pasaporte. Ambas naciones exigen que el documento cuente con 6 meses mínimos restantes. En México, por su parte, por más de que las autoridades migratorias no lo demandan, algunas aerolíneas pueden negar el embarque si no se cumple con esta regla.

México y Estados Unidos piden que se presente un pasaje de salida del país, ya sea de ida y vuelta o de continuación de viaje. A demás, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INAMI, México) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, Estados Unidos) pueden solicitar también que se demuestre solvencia económica para cubrir la estadía y comprobantes de alojamiento.

República Dominicana, además de lo mencionado anteriormente, solicita que se complete el Ticket Electrónico (E-Ticket) a través de la página oficial de migraciones. Los turistas que no cuenten con una visa y sean de países exentos, pueden permanecer durante 30 días .

México, Estados Unidos y República Dominicana solicitan una visa a los ciudadanos de países que no estén exentos.

Estados Unidos y República Dominicana comparten el mismo criterio sobre la vigencia que debe tener un pasaporte. Unsplash.

Consideraciones generales: ¿Por qué te pueden negar el ingreso?

En términos generales, cualquier país podrá negarle la entrada si:

No se cumple con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Se presenta un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Se esperó al último momento para iniciar la renovación.

No se comprobaron los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Se supuso que todos los países aplican las mismas reglas sobre la vigencia del pasaporte.

Antes de cada viaje, se recomienda chequear los requisitos de ingreso del país de destino para evitar inconvenientes.