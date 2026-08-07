En la sesión de apertura de este viernes, 7 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.28% en relación con el día anterior.

La evolución de la cotización del euro muestra un avance de 24.26% en la última semana y de 66.13% en el último año, indicando una tendencia alcista sostenida.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, comparado con una volatilidad anual del 5.62%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, impulsando la confianza en su estabilidad y rendimiento en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia podría cambiar si se presentan nuevas variables económicas que afecten su comportamiento. Analizando la situación, parece que la mejora en la cotización del Euro puede ser fruto de un contexto económico favorable en la región.

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Conocé la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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