Los controles sobre los beneficiarios de pensiones, jubilaciones y ayudas del Seguro Social siguen aumentando.

El Gobierno tiene la posibilidad de realizar verificaciones en los domicilios para confirmar la identidad de los titulares, su lugar de residencia y si aún cumplen con las condiciones necesarias para continuar recibiendo los pagos.

Esta medida puede alcanzar a beneficiarios de programas como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y el Seguro por Incapacidad (SSDI) cuando la Administración del Seguro Social (SSA) requiere validar datos vinculados con la elegibilidad de una persona.

¿Quiénes pueden recibir una visita del Seguro Social en su domicilio?

La SSA puede realizar visitas domiciliarias a determinados beneficiarios de programas como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Estos programas requieren revisiones periódicas para confirmar que el beneficiario continúa cumpliendo con las condiciones establecidas por la ley.

Las visitas pueden producirse cuando el organismo necesita verificar información relacionada con:

El domicilio declarado.

Los ingresos o recursos económicos del beneficiario.

Cambios en la situación laboral.

Modificaciones en la condición médica.

La existencia y elegibilidad del titular del beneficio.

¿Qué cambios deben reportar los beneficiarios del Seguro Social?

ChatGPT

La SSA recuerda que los beneficiarios tienen la obligación de informar cualquier cambio que pueda influir en el cobro de la prestación.

Entre las modificaciones que deben notificarse se encuentran:

Cambio de domicilio.

Inicio o finalización de un empleo.

Variaciones en los ingresos o recursos económicos.

Cambios en la condición médica , cuando el programa así lo requiera.

Modificaciones en la composición del grupo familiar, si afectan la elegibilidad.

No comunicar estas situaciones dentro de los plazos previstos puede dar lugar a revisiones adicionales por parte del organismo.

¿En qué casos la SSA decide realizar una visita domiciliaria?

Las inspecciones se llevan a cabo únicamente cuando existen motivos que justifican una verificación adicional.

Según las directrices del organismo, este tipo de controles puede responder a:

Verificación de datos personales o del lugar de residencia.

Revisión de la elegibilidad para continuar recibiendo el beneficio.

Detección de inconsistencias en la información presentada.

Investigaciones por posibles fraudes o errores administrativos.

Auditorías internas vinculadas a determinados programas.

Estas actuaciones buscan garantizar que los recursos públicos lleguen únicamente a quienes reúnen las condiciones establecidas por la legislación.

Qué hacer si una persona se presenta en tu casa en nombre del Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA) recomienda que, antes de permitir el ingreso de cualquier persona que afirme representar al organismo, los beneficiarios verifiquen su identidad y confirmen que la visita forma parte de un procedimiento oficial.

Esta medida busca prevenir estafas y garantizar la seguridad de quienes reciben pensiones, jubilaciones o subsidios.

Entre las principales recomendaciones se encuentran solicitar una identificación oficial vigente, preguntar el motivo específico de la visita, no entregar documentación personal sin comprobar que se trata de un representante autorizado y comunicarse con la oficina local de la SSA en caso de tener dudas sobre la autenticidad del procedimiento.