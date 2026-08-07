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La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 7 de agosto en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.32% en comparación con la jornada anterior.
En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco retrocedió 1.31%, mientras que en el último año subió 173.21%, señalando una corrección reciente tras un fuerte avance anual.
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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana
La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 22.33%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.22%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.
Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que en los últimos días ha experimentado un incremento en su valor frente a otras monedas. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda y una mayor confianza en la economía local.
En contraste, la tendencia de los días anteriores había mostrado signos de estabilidad, sin cambios significativos que afectaran su cotización. Sin embargo, el aumento registrado hoy podría reflejar una recuperación económica o factores externos favorables.
Este cambio en la tendencia positiva puede ser un indicativo de un entorno económico más favorable para Guatemala, impulsando tanto el comercio como la inversión en el país.
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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?
Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.
Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?
Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.
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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA
- Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.
- Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.
- Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.
- Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.