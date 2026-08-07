La cotizacióndel Peso mexicano este viernes 7 de agosto en Estados Unidos es de 17.19 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.2% en comparación con la jornada anterior.

El peso mexicano se debilitó: cayó -0.71% en la última semana y acumula una variación anual de -8.16%, reflejando presión sostenida en su cotización.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.42%.

La cotización del Peso mexicano en los últimos cuatro días ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor frente a otras divisas, beneficiando a los importadores y fortaleciendo la confianza en la economía.

El aumento sostenido en la cotización del Peso podría estar relacionado con factores económicos internos favorables o con un fortalecimiento del mercado internacional. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el futuro.

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Conocé la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.