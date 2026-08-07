La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 7 de agosto en Estados Unidos es de 3,151.5 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.93% en comparación con la jornada anterior.

El peso colombiano mostró tendencia bajista: en la última semana cayó -1.60% y en el último año -15.23%.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 30.46%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 13.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en este período.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 en relación con los días pasados indica un aumento constante en su valor. Esto sugiere que la moneda se fortalece frente a otras divisas, beneficiando a los importadores y generando confianza en la economía local.

En contraste, si se hubiese presentado una cifra negativa, indicaríamos una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender su impacto en el mercado y la economía general del país.

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Conocé la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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