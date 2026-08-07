La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 7 de agosto en Estados Unidos es de 58.19 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.33% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del peso dominicano, la cotización subió 0.34% en la última semana, mientras que en el último año registró -8.65%, lo que indica un repunte reciente en un contexto anual negativo.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 14.76%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 11.45%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha logrado un incremento en su valor, lo que podría ser un signo de fortalecimiento frente a otras divisas.

Esta mejora en la cotización puede ser atribuida a factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mayor inversión extranjera. Sin embargo, es crucial monitorizar el comportamiento de la moneda en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia positiva.

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Conocé la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.