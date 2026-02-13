El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó la fecha límite para presentar la declaración y advirtió que no se procesará ningún reembolso de impuestos tras este vencimiento. Quienes no cumplan a tiempo pueden perder definitivamente el dinero que les corresponde. La mayoría de los contribuyentes —los que declaran por año calendario— deben presentar antes de un límite establecido. Superar ese plazo sin gestionar una prórroga puede implicar sanciones y la pérdida del derecho a reclamar devoluciones pendientes. El IRS fija como fecha límite el 15 de abril de 2026 para quienes declaran por año calendario. Si el día 15 cae en sábado, domingo o feriado legal, el plazo se traslada al siguiente día hábil. La declaración se considera presentada a tiempo si el sobre tiene matasellos con fecha límite y está correctamente dirigido. Para quienes declaran por año fiscal, el vencimiento es el día 15 del cuarto mes posterior al cierre de su ejercicio. No presentar dentro de los plazos establecidos puede derivar en multas, intereses y en la pérdida del reembolso si se excede el período legal para reclamarlo. Se puede solicitar una prórroga automática de seis meses mediante el Formulario 4868 (Solicitud de prórroga automática para presentar la declaración individual de impuestos), siempre antes de la fecha límite original. Es importante recordar: Los integrantes de las Fuerzas Armadas en zonas de combate disponen de al menos 180 días adicionales tras abandonar el área designada. En caso de desastres declarados por el presidente, el IRS puede conceder hasta un año extra para presentar y pagar, según lo determine la autoridad fiscal.