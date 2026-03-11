El Gobierno de Estados Unidos confirmó que millones de contribuyentes están recibiendo más de u$s 3.700 tras completar el formulario online correspondiente a la declaración de impuestos federal. Según datos oficiales del Departamento del Tesoro, el reembolso promedio supera esa cifra durante la temporada fiscal 2026. La información surge de un reporte del Tesoro basado en datos del Internal Revenue Service (IRS), que señala que decenas de millones de contribuyentes ya procesaron su declaración y muchos accedieron a nuevos beneficios fiscales incluidos en las recientes reducciones de impuestos. El dinero corresponde al reembolso promedio de impuestos que reciben quienes presentan su declaración federal mediante el Formulario 1040, el documento principal para reportar ingresos ante el IRS. Hasta el 8 de marzo de 2026, el Tesoro informó: Muchos contribuyentes acceden a estos montos al completar correctamente la declaración e incluir deducciones y créditos fiscales disponibles en el sistema. El Tesoro informó que millones de contribuyentes ya reclamaron nuevas deducciones incluidas en los recortes fiscales impulsados por la administración federal. Estos beneficios se solicitan mediante el Schedule 1-A, un anexo adicional de la declaración. Además, el Gobierno informó que se abrieron casi 3,5 millones de cuentas del programa Trump Accounts, y más de 800.000 ya califican para el piloto que entrega u$s 1.000 a niños elegibles. El Tesoro destacó que estos beneficios fiscales están diseñados para incrementar el ingreso disponible de familias trabajadoras, jubilados y pequeños empresarios, permitiendo que millones de hogares reciban reembolsos mayores al presentar su declaración anual.