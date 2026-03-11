Una infracción de tránsito puede complicar el proceso de obtener una green card en trámite en Estados Unidos si se trata de una falta grave o si el incidente termina en arresto. Estas situaciones pueden activar revisiones migratorias y afectar solicitudes ante el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Aunque muchas multas no generan consecuencias migratorias, algunas infracciones sí pueden perjudicar trámites de residencia permanente o ciudadanía si quedan registradas como delitos o no se declaran en formularios oficiales. Una de las infracciones de tránsito que más problemas puede generar en procesos migratorios es conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI). A diferencia de otras multas de tráfico, este delito puede quedar registrado como antecedente penal y complicar solicitudes de residencia permanente o ciudadanía. Un DUI puede llamar la atención de autoridades como U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y también influir en evaluaciones migratorias realizadas por U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), especialmente si hay arresto, lesiones o reincidencia. En algunos casos, incluso si la persona no enfrenta cárcel, el antecedente puede pesar cuando se analiza una solicitud de green card, renovación o ciudadanía. Los procesos migratorios en Estados Unidos exigen demostrar buen carácter moral durante los últimos cinco años, un criterio que revisan los funcionarios de inmigración. En el formulario N-400 de naturalización se pregunta si el solicitante ha sido arrestado, citado o detenido por la policía por cualquier motivo, lo que incluye casos de DUI. No declarar un DUI puede interpretarse como falso testimonio, lo que puede provocar el rechazo del trámite migratorio incluso si el caso ya fue resuelto en los tribunales.