Tener visa americana ahora abre la puerta a viajar a más países sin documentos adicionales. El Gobierno confirmó que algunas visas de Estados Unidos y la Green Card podrán utilizarse como credencial suficiente para ingresar a otro destino internacional, sin necesidad de tramitar una visa local. La medida busca simplificar los controles migratorios y facilitar los viajes internacionales de personas que ya cuentan con esta documentación. El cambio beneficia a un grupo particular de viajeros que tengan visas específicas o residencia permanente estadounidense. Argentina confirmó que aceptará ciertas visas estadounidenses y la Green Card como reemplazo de una visa argentina, lo que permite ingresar al país sin solicitar el permiso migratorio tradicional. La medida aplica para turismo y, en algunos casos, viajes de negocios. Podrán utilizarse como documentación válida las siguientes categorías: Los viajeros que posean estas visas pueden ingresar a Argentina siempre que cumplan los demás requisitos migratorios vigentes. La política migratoria está dirigida a ciudadanos de tres países específicos que ya poseen visas estadounidenses o residencia permanente en Estados Unidos. La medida funciona como una facilitación migratoria para turismo o visitas de negocios. Las condiciones dependen de la nacionalidad del viajero: Quienes tengan otras categorías de visa estadounidense que no estén incluidas en la lista deberán seguir solicitando una visa argentina antes de viajar.