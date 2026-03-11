El Internal Revenue Service (IRS) utiliza modelos estadísticos y cruces de datos para detectar patrones que podrían indicar errores o irregularidades en las declaraciones de impuestos. De acuerdo con informes oficiales y análisis de organismos como la Government Accountability Office (GAO) y el Tax Policy Center, el organismo prioriza ciertos perfiles de contribuyentes que presentan mayor riesgo fiscal. Estos patrones pueden derivar en auditorías, solicitudes de información o incluso visitas de agentes cuando existen inconsistencias importantes. La estrategia forma parte del plan de fiscalización impulsado por el United States Department of the Treasury, que busca mejorar el cumplimiento tributario mediante análisis de datos. El IRS utiliza sistemas de análisis que comparan millones de declaraciones de impuestos para identificar comportamientos fuera de lo común. Según el IRS Data Book y diversos estudios sobre cumplimiento tributario, el sistema analiza factores como: Cuando un patrón se repite o genera alertas, el caso puede ser seleccionado para una revisión más profunda. Las estadísticas fiscales muestran que algunos perfiles tienen mayor probabilidad de ser investigados o auditados. Entre ellos se destacan: 1. Contribuyentes con ingresos inconsistentes: Uno de los principales factores de riesgo es la diferencia entre lo que una persona declara y la información reportada por empleadores, bancos o plataformas digitales. 2. Personas que reclaman créditos fiscales elevados: Los créditos fiscales para familias con hijos o trabajadores de bajos ingresos suelen estar bajo revisión cuando los datos no coinciden con los registros oficiales. 3. Trabajadores de la gig economy: Personas que generan ingresos en plataformas digitales o trabajos independientes pueden tener más probabilidades de revisión si existen inconsistencias en los reportes de ingresos. 4. Cambios frecuentes en dependientes: Las declaraciones que modifican constantemente los dependientes o beneficios familiares también pueden activar alertas en el sistema. 5. Actividad económica en efectivo :Los negocios o trabajadores que operan mayormente con efectivo suelen ser considerados de mayor riesgo porque es más difícil verificar sus ingresos. Cuando el sistema identifica un posible problema, el proceso suele comenzar con una revisión documental o una solicitud de información adicional. En casos más complejos, el organismo puede iniciar una auditoría formal para verificar los datos presentados en la declaración. Dependiendo del resultado, el contribuyente podría tener que corregir su declaración, pagar impuestos adicionales o enfrentar sanciones. Los especialistas en política fiscal señalan que el uso de modelos de riesgo permite al IRS concentrar los controles en los casos con mayor probabilidad de error o evasión, en lugar de auditar al azar.