El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó cuál es el momento exacto en el que los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos para evitar multas, intereses y sanciones fiscales. Lo ideal es presentar la declaración cuando ya se tienen todos los documentos fiscales correctos, pero antes de la fecha límite establecida. De esa manera se evitan errores, retrasos en el reembolso y posibles multas del IRS. En el sistema fiscal estadounidense, el año tributario generalmente coincide con el año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Por ese motivo, el IRS establece que la declaración debe presentarse: IRS aclara que cuando la fecha límite coincide con un fin de semana o un feriado federal, la fecha de presentación se traslada automáticamente al siguiente día hábil. No conviene presentar la declaración ni demasiado temprano ni demasiado tarde por dos razones principales que explica IRS: Si se envía la declaración antes de recibir todos los documentos fiscales (como formularios de empleadores, bancos o plataformas de pago), es más probable cometer errores en los ingresos declarados. Esto puede provocar: Si la declaración se presenta después de la fecha límite (generalmente el 15 de abril), el IRS puede aplicar sanciones como: