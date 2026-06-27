El Cronista | Shutterstock y EFE

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) pone a disposición de los contribuyentes americanos una gran variedad de créditos y deducciones fiscales

En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) pone a disposición de los contribuyentes americanos una gran variedad de créditos y deducciones fiscales, que pueden reclamar siempre y cuando cumplan con sus obligaciones tributarias y las condiciones de cada programa.

Uno de los créditos más reclamados por los y las estadounidenses es el Earned Income Tax Credit, que apunta a trabajadores y familias de bajos y moderados ingresos, otorgando reembolsos que varían según la cantidad de hijos reclamados.

Uno de los créditos más reclamados por los y las estadounidenses es el Earned Income Tax Credit.

¿Cómo funciona el Earned Income Tax Credit?

El crédito por ingreso de trabajo tiene montos que varían según cuántos hijos calificados reclame el contribuyente que solicite el beneficio fiscal:

Sin hijos: 649 dólares

Con 1 hijo: 4.328 dólares

Con 2 hijos: 7,152 dólares

Con 3 o más hijos: 8,046 dólares

Se trata de un crédito 100% reembolsable para quienes cumplan los requisitos y les corresponda.

¿Quiénes pueden acceder al Earned Income Tax Credit?

Pueden acceder a este crédito quienes cumplan con determinados requisitos como:

Tener ingresos provenientes del trabajo

Contar con número de Seguro Social válido

Cumplir los límites de ingresos establecidos por el IRS

No presentar determinados formularios de ingresos extranjeros

¿Por qué pueden rechazar tu reclamo al Earned Income Tax Credit?

El IRS puede rechazar cualquier reclamo al EITC: