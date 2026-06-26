El Gobierno de Estados Unidos puede ordenar a los empleadores que retengan hasta el 15% del salario disponible de los trabajadores con préstamos estudiantiles federales en mora que no regularizaron su deuda. La medida, conocida como embargo de salario, se aplica sin necesidad de una orden judicial previa.

La autoridad corresponde al Departamento de Educación (ED), que puede instruir la retención directamente al empleador. El descuento continúa hasta que la deuda en default quede saldada por completo o sea retirada de esa condición, y se mantiene vigente como herramienta de cobro para los préstamos impagos.

¿Qué significa la retención de salarios y a quién afecta?

El embargo permite descontar hasta el 15% del salario disponible de cada trabajador afectado para cobrar la deuda en mora. Antes de aplicarlo, el ED debe enviar un aviso con 30 días de anticipación que detalle el monto, la naturaleza de la deuda y los derechos del trabajador.

Ese aviso también informa sobre la posibilidad de inspeccionar los registros, objetar la retención o evitarla mediante un pago voluntario . La ley protege al trabajador: el empleador no puede despedirlo, negarle empleo ni sancionarlo por el embargo, y solo puede recibir la información mínima necesaria para cumplir la orden.

El embargo permite descontar hasta el 15% del salario disponible de cada trabajador afectado para cobrar la deuda en mora. Towfiqu barbhuiya | Pexels

¿Cómo se puede frenar el descuento del salario?

El trabajador tiene dos vías para evitar la retención del 15%. La primera es negociar un acuerdo de pago aceptable con el acreedor y asegurarse de que el ED reciba la primera cuota dentro de los 30 días desde la fecha del aviso. La segunda es solicitar una audiencia por escrito.

La solicitud de audiencia debe enviarse con matasellos dentro de los 30 días del aviso y permite plantear objeciones concretas:

Que la deuda no existe, que el monto es incorrecto o que no es exigible.

Que el descuento del 15% provocaría una dificultad económica extrema.

Que el embargo no procede por haber trabajado menos de 12 meses tras una separación laboral involuntaria previa.