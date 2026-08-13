El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que las parejas casadas que presentan una declaración conjunta y no saldan la deuda fiscal pueden enfrentar el embargo de sus cuentas bancarias y otros bienes. La medida aplica cuando ambos cónyuges figuran como responsables solidarios del pago.

Según la Publicación 594 del IRS , actualizada en enero de 2026, el embargo se activa recién después de al menos dos facturas impagas y un aviso final con 30 días de anticipación. En una declaración conjunta, ambos cónyuges responden de manera individual y compartida por el total adeudado.

¿Cómo afecta a las parejas casadas la deuda de una declaración conjunta?

Cuando un matrimonio presenta la declaración en conjunto, la ley establece que ambos cónyuges son responsables “conjunta e individualmente” de los impuestos, multas e intereses. El IRS puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los dos.

Si la deuda queda impaga tras los avisos previos, el IRS puede embargar cuentas bancarias, salarios, cuentas de jubilación y otros bienes. En las cuentas bancarias, el banco retiene los fondos y da 21 días para resolver disputas antes de transferir el dinero al fisco.

Entre los bienes y derechos que el IRS puede incautar se incluyen:

Sueldos, salarios y comisiones

Fondos en cuentas bancarias y de ahorro

Cuentas de jubilación, incluidas IRA y planes 401(k)

Hasta un 15% de ciertos pagos federales, como el Seguro Social

Vivienda, automóvil u otras propiedades

Cuando un matrimonio presenta la declaración en conjunto, la ley establece que ambos cónyuges son responsables “conjunta e individualmente” de los impuestos, multas e intereses. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pueden hacer las parejas para evitar el embargo del IRS?

Ante una deuda impaga, el IRS recomienda contactarse de inmediato para negociar un plan de pagos a plazos o un Ofrecimiento de Transacción por un monto menor al adeudado . También puede solicitarse que la cuenta se declare temporalmente no cobrable si el embargo genera dificultad económica.