La técnica de hervir cáscara de limón con canela emerge como una alternativa casera para los amantes de perfumar los ambientes del hogar, utilizando ingredientes accesibles y evitando el uso de aerosoles o fragancias artificiales. Este procedimiento es principalmente útil para potenciar el buen el olor de la casa, sobre todo en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor generado por la mezcla libera aromas cítricos y especiados que contribuyen a una atmósfera de frescura en el ambiente. La combinación funciona por contraste aromático: el limón brinda un aroma fresco y limpio mientras que la canela añade una nota cálida y especiada. Juntos generan un perfume equilibrado y agradable para la mayoría de los hogares. Además, es una alternativa accesible y sustentable. Se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de hervor. El uso recomendado es colocar en una olla: Importante: la preparación no debe dejarse sin supervisión y se aconseja apagarla si se sale de la cocina