El Gobierno de Estados Unidos, a través del Seguro Social, otorga hasta u$s 62.172 al año a los jubilados que cumplan con los requisitos exigidos y deposita el monto directamente en sus cuentas bancarias. Se trata del techo máximo del sistema: para acceder a la cifra completa hace falta un historial de aportes específico y una edad de retiro determinada .

La cifra corresponde a quienes se jubilan en 2026 luego de haber tributado el ingreso máximo imponible cada año desde los 22 años y de posponer el retiro hasta los 70. Es el escenario más alto que contempla el sistema, aunque no el más habitual entre los beneficiarios.

¿Quiénes pueden cobrar los u$s 62.172 del Seguro Social?

El monto que recibe cada jubilado depende de tres factores: cuánto ganó a lo largo de su vida laboral, a qué edad se jubila y en qué año comienza a cobrar. No existe una cifra única para todos los beneficiarios del sistema.

Para acceder al monto máximo de u$s 62.172 anuales, un beneficiario debe cumplir con estas condiciones:

Haber pagado impuestos sobre el ingreso máximo imponible todos los años desde los 22 años.

Retrasar el inicio del cobro hasta los 70 años.

Empezar a percibir el beneficio en 2026.

El monto que recibe cada jubilado depende de tres factores: cuánto ganó a lo largo de su vida laboral, a qué edad se jubila y en qué año comienza a cobrar.

¿Qué pasa si no cumplís con los requisitos del monto máximo?

Quienes se jubilan a la edad plena en 2026 reciben u$s 4.152 mensuales, mientras que quienes se retiran a los 62 años —la edad mínima permitida— cobran u$s 2.969. El monto final depende del historial de aportes: si el ingreso no alcanzó el máximo imponible en algún año, el beneficio también baja.

Quienes se acercan a la edad de jubilación pueden verificar su historial de aportes y estimar el monto que les corresponde a través del sitio oficial de la Administración del Seguro Social. La solicitud del beneficio se realiza de forma online y es el paso obligatorio para empezar a cobrar.