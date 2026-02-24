El Servicio de Impuestos Internos (IRS) o Internal Revenue Service mantiene informados a los contribuyentes sobre las consecuencias que puede tener sobre sus cuentas bancarias el haber recibido un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos y no responder cuanto antes. “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, detalla el organismo. En ese sentido, si se determina que esta sanción se aplicará sobre una cuenta bancaria y no se responden los avisos para poner en marcha un plan alternativo, los fondos se bloquearán de manera temporal para luego sustraerse para el embargo. Durante este período, aunque el dinero permanece en la cuenta, no pueden realizarse extracciones, compras ni transferencias. Según lo indica la información oficial, una vez se aplique esta medida, los fondos de la cuenta se congelan desde la fecha y hora exacta en la que se entrega y generalmente no afecta a los fondos depositados después. El plazo de 21 días está pautado por el Código de Impuestos Internos (IRC) y tiene como fin que el contribuyente se comunique con el organismo y establezca un plan de pagos que demuestre la intención de saldar la deuda o para notificar al IRS en caso de que haya algún error en la aplicación del embargo. Si esto no se cumple, los fondos se sustraerán para saldar el pendiente. La penalización podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes situaciones En caso de que el embargo se libere, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.