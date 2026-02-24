El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos comenzó a procesar las declaraciones de impuestos de todos los contribuyentes y confirmó que embargará a quienes no cumplen con los requisitos básicos tributarios. El embargo es una acción legal para tomar propiedad de un contribuyente con la finalidad de saldar una deuda tributaria cuando no se ha presentado la declaración ni se ha satisfecho el monto adeudado tras los avisos previos requeridos por ley. Un embargo del IRS implica la incautación legal de bienes para satisfacer una deuda tributaria pendiente. Esta medida va más allá de un gravamen, que solo representa una reclamación sobre la propiedad; un embargo permite a la agencia tomar realmente el dinero o los activos del contribuyente afectado. Para que la entidad fiscal pueda aplicar un embargo, primero debe seguir un proceso legal obligatorio: Si la deuda no se paga, ni se establece un plan de pago o se presenta una declaración adecuada dentro de ese plazo, el IRS puede proceder a embargar cualquier propiedad o derecho a propiedad que pertenezca al contribuyente. Quienes no presenten su declaración de impuestos en las fechas establecidas no solo se exponen a sanciones y acumulación de intereses, sino también a medidas de cobro más severas. Ignorar los avisos puede derivar en embargos de sueldos, cuentas bancarias y otros activos sin más trámite, tras la notificación legal correspondiente. La entidad de impuestos federales brinda una serie de opciones para que los estadounidenses no lleguen a instancias extremas, como lo es la intervención fiscal de bienes y cuentas bancarias. Entre las alternativas está presentar las declaraciones pendientes lo antes posible, solicitar una prórroga de presentación, establecer un plan de pagos o negociar la deuda con la agencia. Las personas deben comunicarse con el IRS tan pronto reciben una notificación de intención de embargo para explorar opciones de liquidación o acuerdos que puedan detener el proceso antes de que agentes visiten sus domicilios o embarguen bienes.