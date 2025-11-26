El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos informa a todos los contribuyentes sobre las medidas que pueden tomarse cuando existen obligaciones tributarias sin resolver.

En ese marco, la agencia detalla que, al enfrentarse con inconvenientes para reunir información sobre los impuestos adeudados, requerida para determinar el monto de la deuda o para poder cobrarla, se puede iniciar un tipo de investigación conocida como emplazamiento.

IRS investiga una por una a todas las personas que hayan recibido esto

Cuando el organismo recaudador envía un aviso de emplazamiento, exige al deudor o un tercero asistir a una entrevista con un oficial de IRS para proporcionar información, documentos necesarios o testimonios considerados esenciales.

IRS puede exigir que se presenten documentos y/o testimonios durante un emplazamiento. Foto: Archivo.

De acuerdo con lo especificado, en estos casos puede solicitarse a quien se encuentre citado

Testificar

Traer libros de contabilidad y registros para preparar una declaración de impuestos

Mostrar los documentos requisitorios para preparar una Declaración de Información de Cobro, el Formulario 433- A (sp) o el Formulario 433-B (sp)

En caso de que se notifique a un tercero para determinar cuánto adeuda el contribuyente investigado, se le envía al deudor una notificación y una copia del aviso.

“Los terceros pueden ser instituciones financieras, personas encargadas de mantener los registros o personas con información relevante para su caso”, se indica.

Información importante para todos los contribuyentes sobre esta medida de IRS

Desde que se envía la notificación, IRS aguarda 23 días antes de revisar la información del tributante deudor o de recibir su testimonio. En este tiempo, el contribuyente puede

Solicitar que se rechace el emplazamiento antes de que termine el día 20 después de que se emitió el aviso

Solicitar intervenir en una demanda para hacer cumplir el emplazamiento que el tercero no cumplió

Es importante considerar que IRS no notifica al contribuyente deudor cuando el emplazamiento se emite a un tercero para poder cobrar impuestos que ya fueron identificados y detallados.