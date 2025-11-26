El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó una medida oficial que podría incluir visitas hogar por hogar a personas y familias en Estados Unidos. El organismo indicó que este procedimiento solo se activa en situaciones específicas vinculadas a trámites fiscales no cumplidos.

Aunque el primer contacto normalmente se realiza por correo postal, ciertas omisiones obligan al ente recaudador federal a avanzar hacia verificaciones adicionales. Cuando se detectan irregularidades significativas, el proceso puede escalar a controles presenciales.

¿Por qué el IRS visitará hogar por hogar a quienes olvidaron hacer este trámite?

La agencia explicó que estas visitas se dirigen a contribuyentes que olvidaron pagar impuestos federales o no respondieron a cartas previas, lo que activa exámenes formales conocidos como auditorías. Antes de cualquier visita, el IRS envía una notificación escrita que advierte sobre la revisión en curso.

Luego, agentes autorizados pueden presentarse en el domicilio para confirmar información, analizar documentos y continuar la auditoría generada por la omisión . Según el IRS, son procedimientos poco frecuentes, pero necesarios cuando existen dudas sobre lo declarado.

Formas legítimas de contacto del IRS

Carta enviada por el Servicio Postal de EE.UU.

Llamadas autorizadas luego del aviso escrito.

Fax para verificar información laboral.

Nunca por redes sociales, mensajes privados o pedidos de pago inusuales.

¿Cómo son estas visitas del IRS y qué deben esperar los hogares y las familias?

En los casos asociados a impuestos federales olvidados intervienen sobre todo los agentes de ingresos, responsables de efectuar los exámenes fiscales (auditorías) y revisar los registros financieros.

Durante la visita, el agente puede solicitar comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial, además de contactar a terceros si es necesario. El IRS recuerda que nunca exige pagos inmediatos, no retira licencias y no amenaza con acciones policiales en llamadas automáticas.