El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos informa que procederá a intervenir cuentas bancarias y bienes personales mediante embargos a todas las personas que incumplen con sus obligaciones tributarias.

Las autoridades federales le otorga a esta entidad la responsabilidad de realizar seguimiento y reporte de las conductas financieras de los estadounidenses. Quienes no saldan sus deudas estarían cometiendo fraude y se consideraría un delito federal.

Es oficial: el Gobierno congelará las cuentas bancarias y bienes personales

Las autoridades de IRS se encarga de recopilar la información financiera de todos los contribuyentes. En su base de datos se encuentra toda la información tributaria de los ciudadanos que cumplen con su declaración de impuestos y sus obligaciones fiscales. De esta forma, todas las personas que tienen deudas están identificados por IRS en una lista morosa.

IRS embarga los bienes y cuentas bancarias de las personas que no cumplen sus obligaciones tributarias. Fuente: Archivo.

El motivo más frecuente por el que un contribuyente enfrenta este problema es por no haber cumplido con la declaración de impuestos en tiempo y forma. IRS envía múltiples notificaciones que otorga a la persona la posibilidad de apelar y revertir la situación. Pero si éstas instancias se agotaron, la entidad fiscal procede con un embargo.

¿Qué es un embargo de IRS?

Un embargo es la acción legal mediante la cual el Servicio de Impuestos Internos toma bienes o ingresos de una persona para cobrar una deuda tributaria que no fue pagada. El embargo puede aplicarse a salarios, cuentas bancarias, propiedades y otros activos.

A diferencia de un lien o gravamen, que solo coloca un reclamo sobre los bienes, el embargo implica la toma directa de esos bienes para saldar la deuda. Es una de las medidas más severas del IRS y solo se aplica después de un proceso formal de notificación y oportunidad de apelación.

¿Cómo se puede evitar un embargo de IRS?

La manera más sencilla y efectiva de evitar un embargo de las autoridades fiscales es respondiendo las notificaciones que se envían los meses previos. Durante dichas instancias el contribuyente tiene la posibilidad de saldar la documentación adeuda.

Si no es el caso y las autoridades ya procedieron con la medida fiscal, la deuda estará vigente hasta que haya sido saldada. El proceso no distingue entre grandes y pequeñas deudas. La acumulación de intereses y la falta de respuesta a las notificaciones desencadenan el mismo tratamiento.