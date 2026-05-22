La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) implementa desde el pasado 1 de febrero de este año un nuevo protocolo pago para quienes deban volar dentro del país, pero no puedan presentar ninguno de los documentos aceptables bajo los estándares Real ID.

Este proceso alternativo, llamado TSA ConfirmID se alinea directamente con esta regulación, que desde el 7 de mayo de 2025 exige a quienes desean abordar vuelos nacionales la presentación de una credencial aceptable que acredite su identidad.

Estados Unidos permitirá subir al avión sin Real ID ni pasaporte a quienes puedan brindar este dato

Si bien una licencia de conducir Real ID o la presentación de un pasaporte son dos formas comunes de cumplir con la normativa federal, quienes no puedan mostrar ninguno de estos documentos podrán optar por utilizar TSA ConfirmID.

Con un costo de 45 dólares, se podrá llevar a cabo un control alternativo oficial que durará entre 10 y 15 minutos y puede reemplazar la presentación de credenciales.

Pasar por TSA confirmID permite no presentar licencia de conducir Real ID o pasaporte.

El papel que hay que mostrar en los controles para viajar sin Real ID ni pasaporte en Estados Unidos

De elegir este tipo de verificación, será necesario

Dirigirse al sitio de Pay.gov

Introducir nombre legal del viajero

Fecha de inicio del viaje (aunque el pago sólo es válido después de 10 días de la fecha introducida)

Una cuenta bancaria válida, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o Paypal

Una vez se haya concretado el pago, se recibirá un correo electrónico de confirmación que debe guardarse como comprobante para luego mostrarse a las autoridades en el control.

Qué sucederá con quienes no puedan identificarse de forma correcta

Quienes no usen TSA ConfirmID ni presenten un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos exigidos.

“El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será procesado bajo sanciones federales”, se advierte.