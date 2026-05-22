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El vinagre volvió a convertirse en uno de los productos más utilizados dentro del hogar por sus múltiples usos en limpieza y neutralización de olores. En los últimos meses, distintas combinaciones caseras comenzaron a popularizarse por ayudar a refrescar ambientes cerrados y eliminar aromas intensos de cocina.
Una de las mezclas más recomendadas incluye vinagre, canela y cáscara de limón. Esta preparación casera se utiliza especialmente para combatir malos olores en la cocina, el tacho de basura, la heladera y distintos espacios del hogar donde suele acumularse humedad o aromas persistentes.
Por qué recomiendan mezclar vinagre, canela y cáscara de limón
El vinagre es conocido por su capacidad para neutralizar olores fuertes gracias a sus propiedades ácidas. Por ese motivo, muchas personas lo utilizan como alternativa doméstica para refrescar ambientes y limpiar superficies.
La canela aporta un aroma intenso y cálido que ayuda a disminuir el olor penetrante del vinagre. Al mismo tiempo, la cáscara de limón libera fragancias cítricas naturales que generan sensación de frescura en distintos espacios de la casa.
Para qué sirve esta mezcla casera dentro del hogar
Esta preparación suele utilizarse para reducir olores generados por restos de comida, humedad o basura acumulada. Además, muchas personas la colocan en pequeños recipientes cerca de ventanas o rincones cerrados.
Entre los usos más comunes de esta mezcla aparecen los siguientes:
- Neutralizar olores de cocina.
- Refrescar ambientes cerrados.
- Disminuir aromas fuertes en tachos de basura.
- Ayudar a combatir olor a humedad.
- Perfumar naturalmente distintos espacios del hogar.
- Limpiar superficies con aroma cítrico.
Paso a paso para preparar la mezcla de vinagre, canela y limón
Para preparar este aromatizante casero se necesitan ingredientes simples que suelen encontrarse en cualquier cocina. La mezcla puede colocarse en un recipiente abierto o utilizarse dentro de un pulverizador.
Ingredientes:
- 1 taza de vinagre.
- 1 rama de canela o una cucharada de canela en polvo.
- Cáscaras de 1 limón.
- 1 taza de agua.
Preparación:
- Colocar el agua y el vinagre en un recipiente.
- Agregar la canela y las cáscaras de limón.
- Dejar reposar durante varias horas para potenciar el aroma.
- Utilizar la mezcla en recipientes abiertos o en un pulverizador para el hogar.
Es importante recordar que esta preparación no debe consumirse como alimento ni bebida. Su uso recomendado es únicamente doméstico y para neutralizar olores en distintos ambientes del hogar.