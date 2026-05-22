El vinagre volvió a convertirse en uno de los productos más utilizados dentro del hogar por sus múltiples usos en limpieza y neutralización de olores. En los últimos meses, distintas combinaciones caseras comenzaron a popularizarse por ayudar a refrescar ambientes cerrados y eliminar aromas intensos de cocina.

Una de las mezclas más recomendadas incluye vinagre, canela y cáscara de limón. Esta preparación casera se utiliza especialmente para combatir malos olores en la cocina, el tacho de basura, la heladera y distintos espacios del hogar donde suele acumularse humedad o aromas persistentes.

Por qué recomiendan mezclar vinagre, canela y cáscara de limón

El vinagre es conocido por su capacidad para neutralizar olores fuertes gracias a sus propiedades ácidas. Por ese motivo, muchas personas lo utilizan como alternativa doméstica para refrescar ambientes y limpiar superficies.

La canela aporta un aroma intenso y cálido que ayuda a disminuir el olor penetrante del vinagre. Al mismo tiempo, la cáscara de limón libera fragancias cítricas naturales que generan sensación de frescura en distintos espacios de la casa.

Mezclar canela y vinagre ayuda a neutralizar olores (foto: archivo).

Para qué sirve esta mezcla casera dentro del hogar

Esta preparación suele utilizarse para reducir olores generados por restos de comida, humedad o basura acumulada. Además, muchas personas la colocan en pequeños recipientes cerca de ventanas o rincones cerrados.

Entre los usos más comunes de esta mezcla aparecen los siguientes:

Neutralizar olores de cocina.

Refrescar ambientes cerrados.

Disminuir aromas fuertes en tachos de basura.

Ayudar a combatir olor a humedad.

Perfumar naturalmente distintos espacios del hogar.

Limpiar superficies con aroma cítrico.

Paso a paso para preparar la mezcla de vinagre, canela y limón

Para preparar este aromatizante casero se necesitan ingredientes simples que suelen encontrarse en cualquier cocina. La mezcla puede colocarse en un recipiente abierto o utilizarse dentro de un pulverizador.

Ingredientes:

1 taza de vinagre.

1 rama de canela o una cucharada de canela en polvo.

Cáscaras de 1 limón.

1 taza de agua.

Preparación:

Colocar el agua y el vinagre en un recipiente.

Agregar la canela y las cáscaras de limón.

Dejar reposar durante varias horas para potenciar el aroma.

Utilizar la mezcla en recipientes abiertos o en un pulverizador para el hogar.