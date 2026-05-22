Hervir cáscaras de limón, perejil y canela es una alternativa natural y sumamente sencilla de poner en práctica, especialmente útil para todos los amantes de perfumar sus espacios.

Este truco casero basado en ingredientes accesibles y comunes en las cocinas permite evitar el uso de aerosoles o fragancias artificiales para aromatizar en cuestión de minutos el hogar.

Hervir cáscaras de limón con perejil y canela: por qué lo recomiendan y para qué funciona

Este procedimiento se utiliza principalmente para mejorar los ambientes de la casa y neutralizar malos olores, particularmente en la cocina y espacios cerrados dado que el vapor que produce la mezcla libera aromas cítricos, cálidos y especiados.

La combinación funciona por contraste aromático, donde el limón aporta la nota fresca, el perejil un toque herbáceo y ligeramente picante y la canela el toque cálido especiado.

La canela es una gran aliada para preparar aromatizantes naturales. Fuente: Shutterstock.

El truco se posiciona entonces como una alternativa accesible y fácil de poner en práctica que permite aprovechar desechos, como las cáscaras cítricas, para brindarles una nueva función mucho más práctica.

Cómo usar cáscaras de limón con perejil y canela

El consejo para implementar este truco es poner en una olla a fuego bajo

3 a 4 tazas de agua

Cáscaras de limón a gusto

Perejil a gusto

2 ramitas de canela