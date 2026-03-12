El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cambió su trámite más importante para recibir reembolsos de impuestos y quienes no completen el nuevo requisito podrían enfrentar demoras de hasta 10 semanas o más para cobrar su dinero. La modificación forma parte de una política del gobierno federal para eliminar gradualmente los cheques en papel. Más de 830.000 contribuyentes ya recibieron avisos del ente recaudador federal informando que sus reembolsos están demorados por no haber proporcionado datos bancarios para depósito directo. Muchos de ellos suelen recibir el pago mediante cheque por correo. El gobierno federal ordenó dejar de emitir cheques en papel para pagos federales, incluidos los reembolsos de impuestos. La medida surge de una orden ejecutiva firmada en marzo de 2025 por el presidente Donald Trump para acelerar el uso de pagos electrónicos. El IRS sostiene que el objetivo es reducir riesgos y demoras. Según la agencia, los cheques en papel son más de 16 veces más propensos a perderse, robarse o retrasarse que los pagos electrónicos. Los contribuyentes deben crear o ingresar a su cuenta en línea del IRS y agregar su información bancaria para recibir el depósito directo. Expertos señalan que este trámite no puede resolverse por teléfono. Si no se completa este paso, el proceso puede extenderse durante semanas. Legisladores advirtieron que no existe un mecanismo rápido para solicitar el pago por cheque, por lo que el dinero puede demorarse considerablemente.