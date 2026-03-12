El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que un sistema de tormentas eléctricas intensas comenzará a desarrollarse en distintas regiones del país durante el fin de semana. Los expertos anticipan un evento meteorológico prolongado con lluvias intensas, ráfagas de viento peligrosas y variaciones térmicas extremas. De acuerdo con los últimos análisis meteorológicos, el fenómeno estará impulsado por una combinación de aire cálido y húmedo en superficie junto con el avance de un frente frío y perturbaciones atmosféricas en altura. Los pronósticos del Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica indican que un patrón atmosférico activo dominará gran parte del país durante el fin de semana. El desplazamiento de un sistema frontal y una perturbación en la atmósfera generarán áreas de precipitaciones intensas y tormentas organizadas. Los meteorólogos también anticipan la presencia de vientos fuertes asociados al paso del frente, lo que podría generar ráfagas capaces de provocar caída de ramas, interrupciones eléctricas y condiciones peligrosas para la circulación. Esto aumentará la probabilidad de episodios consecutivos de tormentas, especialmente en áreas del sur y del este del país, donde la humedad disponible en la atmósfera será mayor. Las autoridades meteorológicas alertan que uno de los principales riesgos será la intensidad de las ráfagas de viento durante el paso de las tormentas. En algunos sectores, los vientos asociados a tormentas eléctricas pueden superar niveles considerados severos y generar daños en infraestructuras o árboles.