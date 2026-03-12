Uno de los distritos más grandes de Estados Unidos se prepara para iniciar el próximo lunes las vacaciones de primavera, momento en el que todas las escuelas de primaria y preparatoria cierran sus puertas. De acuerdo con el cronograma confirmado, miles de estudiantes iniciarán en pocos días su semana de receso en el Condado de Broward, Florida, inaugurando una de las épocas más esperadas por estudiantes. En el calendario oficial compartido por las autoridades educativas, se establece claramente que del lunes 16 de marzo hasta el viernes 20 de marzo todas las escuelas permanecerán completamente cerradas, siendo una semana de descanso para alumnos que estudien dentro de este distrito. En esa misma línea, ya se fijó que el viernes siguiente al fin del receso, que caerá 27 de marzo, se realizará formalmente la entrega de boletines de notas a todos los alumnos. Además, ya se encuentra publicado el cronograma que regirá durante todo el ciclo 2026-2027, esencial para quienes deseen agendar estas fechas con anticipación y comenzar a idear planes especiales. En este caso, las vacaciones de primavera o Spring Break están pautadas para la anteúltima semana de marzo, del lunes 22 al viernes 26, por lo que los estudiantes recién deberían volver a las aulas hasta el lunes 29.