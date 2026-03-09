El Gobierno de Estados Unidos confirmó que los contribuyentes que mantengan obligaciones pendientes podrían enfrentar medidas de cobro más severas, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y bienes. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la autoridad legal para aplicar estas acciones cuando las responsabilidades no se pagan y el contribuyente no responde a las notificaciones oficiales. El IRS puede incluir en procesos de cobro a contribuyentes que: Si la deuda tributaria no se resuelve, el IRS puede ordenar el embargo (tax levy) de distintos activos del contribuyente, como: