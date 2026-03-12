El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con un conjunto de acciones de cobro forzoso que forman parte del sistema de cumplimiento fiscal del gobierno federal para asegurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. En estos casos, el organismo puede recurrir a distintos mecanismos para recuperar impuestos impagos, que incluso pueden incluir visitas presenciales a hogares o negocios. Cuando una persona recibe notificaciones del IRS relacionadas con impuestos adeudados, debe responder dentro del plazo indicado. Si no lo hace, el caso puede avanzar dentro del proceso de cobro. Entre las consecuencias se encuentran: Para evitar que el caso avance hacia medidas más severas, los especialistas recomiendan: