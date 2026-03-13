El estado de Nueva York realizó un cambio clave en su ley de alquileres que otorga mayores protecciones a los inquilinos, especialmente en la ciudad de Nueva York. Según lo estipulan las nuevas protecciones introducidas por la normativa, los propietarios no sólo tienen prohibido terminar el contrato sin motivos lógicos, sino que ahora tampoco podrán aumentar el alquiler sobre un límite específico. La normativa fijó un “estándar local de alquiler” para determinar cuáles son los aumentos anuales que los propietarios podrán realizar. En ese marco, el límite máximo permitido se calcula sumando la tasa local de inflación más un 5%, aunque el tope máximo permitido en cualquiera de los casos es del 10%. Cuando se intente realizar un aumento que exceda estos límites, la decisión puede ser considerada irrazonable por el tribunal. De acuerdo con la legislación, al momento de terminar un contrato ahora se establecen las siguientes pautas Según lo indican las autoridades, todos los habitantes tienen derecho a permanecer en su propiedad hasta que sean desalojados por el debido proceso judicial o decidan marcharse.