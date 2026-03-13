Los inquilinos en Estados Unidos, previo a firmar el contrato de alquiler de una vivienda, deben conocer cuáles son sus derechos y cómo pueden protegerlos, principalmente en los casos en los que el propietario quiere desalojarlos. Es importante tener en cuenta que las leyes de alquiler varían dependiendo las normativas de cada estado. De esta forma, hay jurisdicciones que suelen proteger más a los propietarios que a los inquilinos. En el país prima la orden de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ante demandas por desalojo. En estos casos, ambas partes deben presentarse en tribunales para recibir una resolución. Una de las protecciones más importantes dentro del sistema federal aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas que alquilan viviendas mientras realizan su servicio. Esta protección se encuentra en la Servicemembers Civil Relief Act (SCRA), una normativa que establece garantías especiales para militares en actividad. La SCRA determina que un propietario no puede desalojar fácilmente a un militar o a su familia mientras el integrante de las Fuerzas Armadas se encuentra en servicio activo. En estos casos, el propietario debe acudir obligatoriamente a un tribunal antes de ejecutar cualquier desalojo. Cuando el tribunal analiza un caso de desalojo que involucra a un militar en servicio activo, el juez puede suspender el proceso si considera que el servicio militar afecta la capacidad del inquilino para cumplir con sus obligaciones contractuales. Si se confirma esta situación, el tribunal puede ordenar una suspensión del desalojo o un aplazamiento del proceso, lo que permite que el inquilino militar y su familia permanezcan en la vivienda durante el tiempo que determine la justicia mientras continúan cumpliendo con las condiciones establecidas por el contrato de alquiler.