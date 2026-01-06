El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anunció la llegada de una fuerte tormenta de nieve para los próximos días. Los expertos advierten sobre el protocolo de seguridad que deberán implementar los residentes de las ciudades que se verán fuertemente impactadas.

Los modelos meteorológicos indican que diversas zonas, incluidas las montañosas y partes del interior norte, podrían enfrentar acumulaciones importantes de nieve y condiciones invernales severas.

Las condiciones esperadas incluyen no solo nieve abundante sino también posibles mezclas con lluvia helada y hielo, lo que puede complicar la movilidad y la seguridad en carreteras y zonas urbanas.

Llega una fuerte tormenta de nieve y los expertos advierten sobre inundaciones

Las áreas del norte y del interior del país aparecen entre las más comprometidas por el avance de la tormenta blanca. En estas zonas se esperan nevadas persistentes que podrían extenderse durante varias horas, con acumulaciones capaces de afectar la circulación y el normal desarrollo de actividades.

También se prevé que regiones montañosas y sectores elevados registren los mayores volúmenes de nieve. En algunos puntos, la combinación de viento y precipitaciones podría generar visibilidad reducida y condiciones peligrosas, especialmente en caminos y accesos secundarios.

Los agentes del NWS advierten sobre la llegada de fuertes tormentas de nieves en algunas zonas del país. Fuente: Archivo.

Qué efectos podría provocar la nevada masiva

El impacto de esta tormenta de nieve no se limitaría solo a la acumulación de hielo en el suelo. Expertos advierten sobre posibles cortes de energía, demoras en el transporte y restricciones en servicios esenciales debido a la intensidad del fenómeno.

Ante este panorama, se sugiere extremar precauciones, limitar desplazamientos innecesarios y preparar los hogares para enfrentar temperaturas extremas. Seguir la evolución del pronóstico será clave para reducir riesgos y anticiparse a los efectos de esta fuerte tormenta blanca.

¿Cuáles serán los estados más afectados por la tormenta de nieve?

Entre las zonas con mayor probabilidad de recibir fuertes nevadas se encuentran varios estados del norte y del centro del país. Áreas como Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin y Michigan figuran entre las más comprometidas por la acumulación de nieve y el frío extremo.

También se prevé impacto en partes de Illinois, Iowa, Nebraska y el norte de Indiana, mientras que hacia el noreste podrían verse afectadas regiones de Nueva York, Pensilvania y Vermont. En estas áreas, ciudades importantes podrían experimentar interrupciones en el tránsito y actividades diarias.