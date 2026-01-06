El IRS investiga una por una a todas las personas que hayan retirado más de este monto de sus cuentas bancarias. (Fuente: Archivo)

Estados Unidos puso en marcha una serie de nuevas medidas de vigilancia financiera que modifican la forma en que se rastrean los movimientos de dinero en efectivo dentro del país.

Aunque los bancos seguirán operando con normalidad, los reguladores federales aplicarán un seguimiento más minucioso en regiones específicas donde se detectó un aumento de actividades que requieren supervisión adicional.

Estas disposiciones, impulsadas por el Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), forman parte de un plan destinado a reforzar la transparencia transaccional y prevenir delitos económicos.

La medida se apoya en la histórica Bank Secrecy Act, una ley que exige documentar operaciones potencialmente relevantes para investigaciones fiscales o criminales. Dentro de ese marco, se emitió una Geographic Targeting Order (GTO), un protocolo especial que obliga a reforzar los reportes de transacciones en efectivo realizadas entre los USD 1.000 y USD 10.000.

Estados Unidos puso en marcha una serie de nuevas medidas de vigilancia financiera. Imagen: archivo.

Esta orden estará activa hasta el 6 de marzo de 2026, y durante ese período los negocios regulados deberán redoblar la vigilancia en zonas del país que fueron catalogadas como de alto riesgo operativo.

Por qué el IRS revisa retiros en cajeros automáticos

El monitoreo no implica que cada retiro sea sospechoso. Sin embargo, el IRS podrá analizar operaciones de forma individual cuando los reportes enviados por FinCEN o por instituciones financieras indiquen patrones que requieren revisión.

Los reguladores identificaron que el uso de cajeros automáticos en puntos cercanos a la frontera, centros de remesas y corredores comerciales muestra comportamientos que consideran estratégicos para la vigilancia federal, como:

Retiros consecutivos o fraccionados

Movimientos en distintas ubicaciones en intervalos cortos

Operaciones que combinan retiros y depósitos en negocios de alto flujo de efectivo

Transacciones que no coinciden con el historial financiero del cliente

Aunque la investigación no implica delito automático, sí habilita un examen más profundo para verificar el origen legítimo de los fondos.

Cómo funcionan los nuevos montos y límites de control

Las operaciones se clasificarán de acuerdo con el monto y la ubicación:

Desde USD 1.000: ya son consideradas reportables dentro de zonas GTO.

Entre USD 1.000 y USD 10.000: pueden ser revisadas de manera individual por el IRS si muestran actividades inusuales.

Más de USD 10.000: seguirán bajo las reglas tradicionales CTR, incluso fuera de la orden geográfica.

Movimientos fraccionados: podrán ser investigados aunque el monto sea menor.

Qué impacto tendrá para los usuarios bancarios

Los clientes no verán cambios en el funcionamiento diario de los cajeros, pero sí podrían notar:

Solicitudes de documentación adicional

Alertas bancarias por patrones fuera de lo habitual

Revisión de operaciones repetidas o fragmentadas

Controles reforzados en cuentas con actividad intensa en zonas bajo GTO

Las reglas no prohíben retirar dinero, pero sí obligan a justificar operaciones que generen alertas automáticas bajo criterios AML (Anti-Money Laundering).

Qué consideran los bancos un “patrón inusual”

Los sistemas de cumplimiento suelen marcar como señales de riesgo: