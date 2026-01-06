El Servicio de Impuestos Internos (IRS) investigará uno por uno a todos los turistas que ingresen o salgan de Estados Unidos con más de u$s 10.000, como parte de los controles federales sobre movimientos de dinero en fronteras, aeropuertos y puertos . La medida alcanza a viajeros extranjeros y ciudadanos estadounidenses por igual.

La información declarada es compartida entre agencias federales y puede dar lugar a revisiones individuales, pedidos de documentación adicional y sanciones si se detectan irregularidades. El objetivo es prevenir evasión fiscal y delitos financieros.

¿Cuál es el monto de dinero que activa la investigación del IRS?

El umbral es claro: más de u$s 10.000. Cualquier persona que transporte un monto superior debe declararlo obligatoriamente al ingresar o salir del país. No hacerlo habilita controles automáticos.

¿Qué se considera dinero a estos efectos?

Efectivo (billetes y monedas)

Cheques de viajero

Cheques personales o comerciales

Giros postales y otros instrumentos negociables

Todos estos valores se computan en conjunto para alcanzar el monto límite.

La medida alcanza a viajeros extranjeros y ciudadanos estadounidenses por igual.

¿Qué pasa si un turista no declara o comete un error?

La falta de declaración, la subdeclaración o los datos falsos pueden derivar en investigaciones individuales del IRS, retención inmediata del dinero y multas elevadas. En algunos casos, también pueden iniciarse procesos civiles o penales.

Además, la información recolectada se cruza con bases fiscales y financieras para detectar posibles delitos como evasión impositiva o lavado de dinero. Por eso, las autoridades recomiendan declarar siempre el monto real, incluso si su origen es legal y comprobable.