La Administración del Seguro Social (SSA) aplicará cambios desde el 7 de marzo que modificarán cómo se realizan todos los trámites del Seguro Social. A partir de esa fecha, los casos dejarán de gestionarse solo en oficinas locales y pasarán a un sistema nacional con la promesa de hacerlos más rápidos que nunca. La medida llega en medio de una alta demanda y menos personal. Aunque aumentan los beneficiarios, la agencia redujo unos 7.000 puestos en 2025. El objetivo es acelerar la atención, pero también hay dudas sobre posibles demoras o errores. Desde el 7 de marzo, los empleados atenderán solicitudes y reclamos de todo el país, no solo de su oficina local. La intención es equilibrar la carga de trabajo y reducir retrasos en jubilación, discapacidad y SSI. La SSA también lanzará una plataforma para programar citas presenciales. Permitirá: La agencia afirma que estas herramientas ampliarán las opciones de atención y optimizarán el trabajo interno. Los tiempos de espera en la línea 800 bajaron en los últimos años. En 2024 el promedio era de 30 minutos; tras un nuevo sistema telefónico, se redujo y en 2025 cayó a 14,6 minutos. En julio de ese año llegó a 7,5 minutos. Las cifras incluyen a quienes eligen devolución de llamada. En 2025, esos usuarios recibieron respuesta en promedio tras 111 minutos. Quienes esperaron en línea permanecieron casi una hora. En los primeros meses del año fiscal 2026, la espera promedio bajó a nueve minutos. Sin embargo, exfuncionarios advierten que menos personal y mayor complejidad podrían generar nuevas demoras, algo crítico para quienes dependen del Seguro Social para cubrir gastos básicos.